Schalke 04 - Lokomotiv Moskova maç sonucu: 1-0

Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son hafta mücadelesinde Alman ekibi Schalke 04, Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.
Grupta son maçlar öncesi ikinci sırayı garantileyen Schalke 04, üçüncü sırayı alıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Lokomotiv Moskova'yı 90. dakikada Alessandro Schöpf'ün attığı golle 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Schalke 04 grubu 11 puanla, 16 puanlı Porto'nun ardından ikinci sırada tamamlarken Lokomotiv Moskova ise 3 puanla, temsilcimiz Galatasaray'ın 1 puan arkasında grubu sonuncu sırada bitirdi.