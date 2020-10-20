Schalke 04 galibiyete hasret

İlk 4 haftada 3 mağlubiyet alan ve son olarak Union Berlin’le geçtiğimiz hafta sahasında 1-1 berabere kalan Schalke’de kulübün taraftar grubu ‘Royal Blues’, Bundesliga’daki kazanamama serisinin 20 maça çıkması sonrası takıma, önümüzdeki haftaki Borussia Dortmund derbisi öncesi son uyarısında bulundu. Son maç sonrası oyunculara, “Derbide daha fazlasını yapmalısınız. Yılın en önemli maçı. Bir kez daha birbirimizi göreceğiz ama bu kez bugünkü gibi barışçıl olmayabilir. Anlaşıldı mı?” mesajı gönderildi.