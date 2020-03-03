Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Schalke 04 ve Bayern Münih, Almanya Kupası'nda çeyrek final turunda karşı karşıya geliyor. Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan yıldızlar topluluğu Bayern Münih, deplasmandan alacağı galibiyetle yoluna kupada da devam etmek istiyor. Schalke 04 ise taraftar desteğini arkasına alarak dev rakibine çelme takmanın peşinde.

Ev sahibi Schalke'de Benjamin Stambouli, Salif Sane, Daniel Caligiuri, Juan Miranda, Omar Mascarell, Suat Serdar ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları bulunuyor. Bayern Münih cephesinde ise Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Ivan Perisic ve Niklas Süle zorlu mücadelede görev yapamayacak.





Schalke 04 - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

VELTINS-Arena'da oynanan ve saat 22:45'te başlayan karşılaşmada hakem Tobias Stieler düdük çalıyor. Zorlu mücadele Spor SMART'dan canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Schalke 04 - Bayern Münih ilk 11'ler:

Schalke 04: Schubert, Becker, Nastasic, Todibo, Kenny, Boujellab, McKennie, Oczipka, Schöpf - Burgstaller, Matondo

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Pavard, Alaba, Davies, Tolisso, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Coutinho







