Schalke 04 - Augsburg Canlı izle - Canlı bahis yap

Bundesliga'nın iki formsuz takımı Schalke 04 ile Augsburg, 27. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Ruhr derbisinde bozguna uğrayan ve Dortmund'a 4-0 kaybeden Schalke, rakibini devirip moral depolamak istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Augsburg'un ise puan almaktan başka çaresi yok.

Bundesliga'da sekiz maçtır kazanamayan Schalke, 37 puanla 8. sırada yer alıyor. Üst üste 4 maçtır kaybeden Augsburg ise 27 puanla 14. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Schalke'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Schalke 04 - Augsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

24 Mayıs Pazar günü Veltins Arena'da oynann mücadele TSİ 14.30'da başladı. S Sport 2'den ve misli.com'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Schalke ile oynadığı 17 Bundesliga maçının sadece birini kazanabilen Augsburg (7B 9M), tek galibiyetini Aralık 2015'te sahasında aldı (2-1) Augsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçında mağlup olmayan Schalke (4G 4B), ligde yer alan rakiplerinden birine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkacak.