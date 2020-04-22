Schalke 04 akademi takımının yeni koçu Mert Tanrıverdi

Corona virüs nedeniyle sporda transfer bile durma noktasında iken espor takımları faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Alman ekibi Schalke 04 akademi takımının yeni koçu, asıl takımda asistan menajer olarak görev yapan Mert Tanrıverdi oldu.

Schalke 04 akademi, koçları olan Chris “MoSiTing” Würger ile yollarını bugün ayırdı. Tanrıverdi akademi takımının koçluğuna atanmasını Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderi ile duyurdu.

Schalke 04 genel müdürü Tim Reichert eski akdemi koçu MoSiTing hakkında “Chris çok yetenekli ve hırslı bir koç. Yaşına rağmen, genç oyunculara verebileceği çok çeşitli bilgilere sahip. Chris’e geçen yılki çalışmaları için teşekkür ediyor ve geleceği için en iyisini diliyoruz ” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde bir dönem Galatasaray Espor’da takım menajerliği, Royal Youth’da genel menajerlik yapan Mert Tanrıverdi, Royal Youth’dan ayrılmasından sonra Schalke 04 Esports ile asistan menajer olarak anlaşmıştı. Bugün akademi takım koçu MoSiTing’in sözleşmesinin dolmasıyla Tanrıverdi akademi takımının koçluğuna getirildi.



