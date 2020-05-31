Almanya Bundesliga’da 29. haftanın kritik karşılaşmalarından birinde Schalke ile Werder Bremen kapıştı. Milli futbolcularımızdan Ozan Kabak ile Ahmed Kutucu’nun formasını giydiği Mavi-Beyazlılar, sahadan 1-0 yenik ayrılmaktan kurtulamadı. 2.5 aylık sakatlığın sonrasında geçtiğimiz hafta içi fikstüründe sahalara dönen ve takımının Düsseldorf’a 2-1 kaybetmesini engelleyemeyen Ozan Kabak, bu maçta da yenilgiyi önleyemedi. 20 yaşındaki stoper, 90 dakika boyunca hatasız oynasa da takım arkadaşları bir hayli etkisizdi. Maçın ilk bölümünde konuk ekip bastırırken, 32’de 3 kişinin arasından çıkmaya çalışan Todibo’nun hatasında Rashica topu kazandı, pası alan Bittencourt harika bir plase ile takımını öne geçirdi: 0-1.

Hasret 10 maça çıktı

Schalke bu dakikadan sonra maça ağırlığını koydu. 37’de savunmadan çıkan McKennie, soldan yapılan ortada müsait pozisyonda topu kafayla auta gönderdi. İlk yarı böyle sona erdi. 53’te Raman, çaprazdan harika vurdu ancak kaleci geçit vermedi. 57’de karambolde topu önünde bulan Gregrotisch’in vuruşu üstten auta gitti. Üst üste 4. yenilgisini alan Schalke, galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. Düşme hattında yer alan Werder Bremen ise ligde kalma yolunda dev bir adım attı. Öte yandan 58’de Schalke’de oyuna giren Ahmed Kutucu da takımına katkı sağlayamadı.

Bremen’in hocası Kohfeldt ile Schalke Teknik Direktörü Wagner, sahaya çıkana kadar maskelerini taktı.

90+ Mertcan Polat