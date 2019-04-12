Schachmann: Yarıştan önce biri, 3 etap kazanacağımı söylese inanmazdım

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bisiklet Turu'nun geride kalan 4 gününe Maximilian Schachman damgasını vurdu. BORA - hansgrohe adına yarışan Alman bisikletçi, 3 etap galibiyeti alarak genel klasmanda liderlik koltuğunu kimseye kaptırmıyor. Dünkü yarış sonrası düşüncelerini paylaşan 25 yaşındaki sporcu, formayı korumak için mücadele edeceğini ama turu kazanamazsa da hayal kırıklığına uğramayacağını şu sözlerle ifade etti:

"Bugün yine kazanmak istiyordum. Son bölümün bana uygun olduğunu biliyordum ve elimden geleni yaptım. Oldukça zor hava şartlarının olduğu, özel bir gündü. Hepimiz acı çekmemize rağmen takım olarak çok iyi bir iş çıkardık ve bu da beni kazanmak için motive etti. Bir etap galibiyeti daha aldığım için çok mutluyum."

"Kalan iki etap tehlikeli olmasına rağmen tırmanışlarda kendimi iyi hissettim. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz ama elbette mayoyu korumak için çabalayacağım. Itzulia'yı kazanamazsam bunu bir kayıp olarak görmem ve hayal kırıklığına uğramam. Tur öncesi biri bana 3 etap kazanacağımı söylese asla inanmazdım. Henüz 25 yaşındayım, gelişmekte olan bir bisikletçiyim ve formumdan memnunum. Umarım sezon kalan bölümünde bu şekilde devam edebilirim."