Schachmann: Liderliği korumak kolay olmayacak

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Bölgesi Bisiklet Turu'nda 3'te 2 yaparak genel klasman liderliğini elinde bulunduran Maximilian Schachmann (BORA - hansgrohe), konumunu korumak için mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

3. etap sonrası basın toplantısında konuşan Alman bisikletçi, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda yeniyim. Buraya büyük bir yıldız olarak gelmedim ama herkesin beni %100 desteklediğini hissedebiliyorum. Takımıma bu galibiyeti kazandırdığım için çok mutluyum. Son iki gündür kendimi çok iyi hissediyorum ama burada dünyanın en iyi tırmanışçılarıyla rekabet edeceğim için formayı korumanın hiç kolay olmayacağının da farkındayım. Buna rağmen iyi bir takımımız var ve genel klasman liderliğini korumak için çalışmaya devam edeceğiz."