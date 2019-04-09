Schachmann: Benim için rahat bir etaptı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

59. Bask Turu'nun (Itzulia Basque Country) dün koşulan ilk etabını, BORA - hansgröhe'den Maximilian Schachmann kazandı. Bireysel zamana karşı etapta en iyi süreyi elde eden Alman sporcu, yarş sonrası düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Yarışta oldukça rahattım"

"En üst seviye bisikletçilerin yer aldığı yarışı, bugün ilk sırada tamamladığım için gururlu ve mutluyum. Yarış öncesinde ilk düşüncem, günü kaza ve yaralanmalardan uzak durarak bitirmekti. Etap boyunca oldukça rahattım. Tırmanışın zirvesindeyken bana lider olduğumu söylediler, ben de bu bilgi üzerine yarışı kazanmak ve mümkün olan en iyi zamanı elde edebilmek amacıyla daha fazla risk almaya karar verdim. Bundan sonrasında hedefimiz çalışmak ve buradan alabileceğimiz en iyi sonuçla eve dönmek"