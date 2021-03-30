SBMM Warzone kapanıyor

SBMM Warzone’un kurucuları olan Call of Duty oyuncuları Ben ve Dav, Activision’un avukatlarının kendilerine ulaştığını ve siteyi kapamalarını istediklerini söyledi. İkili, bu sebeple siteyi kapatacaklarını duyurdu.

Activision’ın hizmet koşulları çerçevesinde, şirketin API servisini kendi sitelerine veri aktarmak için kullanamayacaklarını söyleyen avukatlar, sitenin kapatılması için geliştiricilere Pazartesiye kadar süre verdi.

SBMM Warzone ekibi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Elimize ulaşan mektuba göre siteyi kapatmak için Pazartesiye kadar süremiz var. Şirket oyuncularının gizliliğini garanti altında tutmak istiyor ki bu harika bir şey. Ancak ortaklık yoluna girerek oyuncuların gizliliğini korurken aynı zamanda işe yarar veriler sunmaya devam edebilirdik.”

Activision tarafından ise konuya ilişkin bir açıklama henüz yok ve muhtemelen genelde olduğu gibi böyle bir konuda sessizliğini koruyarak açıklama yapması beklenmiyor.

Hürriyet



