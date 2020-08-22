22 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapıldı. Katlandıkça büyüyen ve 55.094,484'ye ulaşan Çılgın Sayısal Loto'nun 22 Ağustos çekilişi millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlanan çekiliş ile gerçekleştirildi. Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası şanslı rakamlar belli oldu.

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55.094,484 TL büyük ikramiye belirlenen 22 Ağustos Sayısal Loto çekilişinde rakamlar 1 - 8 - 18 - 51 - 55 - 70 ve joker 36 oldu. 6 bilen çıkmadığından 55.094,484 TL’lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmazken, 4 bilen 303 kişi 3.401,40 TL, 3 bilen 11.906 kişi 108,20 ve 2 bilen 185.789 kişi 10.40 TL kazandı.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.



