Sayısal Loto sonuçları - 28 Aralık Cumartesi

28 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sonrası 6 rakamı da bilen kimse çıkmadı. İşte, 28 Aralık Cumartesi gününe dair Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve 5 bilen kişilerin alacağı ikramiye tutarı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 7 bin 358'er lira, 4 bilen 6 bin 716 kişi 89'ar lira ve 3 bilen 130 bin 66 kişi de 12 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28.12.2019

Şans oyununun 1283. çekilişi sonrasında kazandıran rakamlar açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, son çekilişte kazandıran numaralar 7, 12, 15, 17, 19 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto en çok çıkan numaralar

Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 1230 haftada sadece 80 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto fiyatı ne kadar?

Sayısal Loto'nun kolon bedeli 1.5 TL'dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto ne zaman çekilir?

Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21:30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.



