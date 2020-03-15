Sayısal Loto sonuçları - 14 Mart 2020

14 Mart 2020 Sayısal Loto çekilişi Ankara'da Milli Piyango İdaresi Genel Merkezi'nde yapıldı. Sayısal Loto büyük ikramiyeyi 1 kişi bildi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da oturan bir vatandaş 3 milyon 194 bin 116.70 TL'nin sahibi oldu. Ayrıca 5 bilen 147 kişi 5 bin 400 15'TL ikramiye kazandı.

Sayısal Loto hangi rakamlara çıktı?

02 - 06 - 15 - 17 - 19 - 33

6 bilen kişi sayısı: 1

1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı

3.194.116,70 TL

5 bilen kişi sayısı : 147

Kişi başına düşen ikramiye tutarı

5.415,05 TL

4 bilen kişi sayısı : 7.058

Kişi başına düşen ikramiye tutarı

85,15 TL

3 bilen kişi sayısı : 131.698

Kişi başına düşen ikramiye tutarı

12,05 TL

Sayısal Loto en çok çıkan numaralar

Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto fiyatı ne kadar?

Sayısal Loto'nun kolon bedeli 1.5 TL'dir. Yukarıda da belirtildiği üzere, tek kolonda sıralanmış 1′den 49′a kadar sayılardan altı adet seçip işaretlemek suretiyle tek kolon doldurmuş olursunuz. Tek bilet üzerinde bu şekilde toplam 6 kolon mevcuttur. Kolonların altısını da tek seferde oynayarak kazanma ihtimalinizi arttırabilirsiniz. Bu şekilde tüm bileti doldurursanız toplam 6 X 1.5 TL = 9 TL ödersiniz.

Sayısal Loto 6/49 1.5 TL

On Numara 1 TL

Şans Topu 5+1 1 TL

Süper Loto 6/54 2 TL

Sayısal Loto ne zaman çekilir?

Sayısal Loto Sonuçları resmi duyurusu her Cumartesi saat 21:30′dan sonra yapılır. Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 49 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz biletinizi sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz, aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Sayıların yatay değil dikey şekilde karalanması ideal olarak kabul edilir.



