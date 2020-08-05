Çılgın Sayısal Loto'dan tam 50 milyon TL'lik ikramiye... Yeni dönemde Milli Piyango’nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı, kazanma şansı katlandı. Sisal Şans, 3 Ağustos’ta Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sundu. Çılgın Sayısal Loto’nun önceki çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 50 milyon 381 bin 521 TL’lik büyük ikramiye bu akşam yapılacak çekilişe devretti. Peki, Sayısal Loto saat kaçta çekilecek? Sayısal Loto canlı yayın linki ve tüm detaylar haberimizde olacak...

Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto'nun 50 Milyon TL ikramiyeli çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşecek. Şans oyunları tutkunlarının heyecanla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto’da yeni dönem katlanan ikramiyelerle başladı. Milyonların favori şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşam ki büyük ödülü tam 50 Milyon TL..

Çılgın Sayısal 50 milyon TL devir olmuştu!

Çılgın Sayısal Loto’nun önceki çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 50 milyon 381 bin 521 TL’lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çekilişte 5 bilen 2 kişi 117 bin 391’er lira 15 kuruş, 4 bilen 189 kişi 1.242 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 6 bin 70 kişi 96 lira 65’er kuruş, 2 bilen 88 bin 227 kişi 9 lira 95’er kuruş kazandı.

Çılgın Sayısal Loto hangi gün çekiliyor?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Sayısal Loto çekilişleri canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, Milli Piyango Online sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.