Sayısal Loto Nasıl Oynanır?

Milli Piyango tarafından her hafta iki kez düzenlenen çekiliş olan Sayısal Loto sayıların tahminine dayalı olan bir oyun türüdür. 1'den 49 sayısına kadar bir sayı kümesinden, 6 adet sayı tahmin ediliyor. Oynayan kişi bu kümeden istediği 6 sayıyı seçerek, Sayısal Loto oynayabiliyor. Örnek şu şekildedir. 8 - 13 - 18- 35- 40- 44.

Sayılar, bayilerde bulunan makinelerden otomatik olarak seçilebildiği gibi kişi kendi seçtiği sayıları, Sayısal Loto çekiliş tahmin kağıdının üzerine yazabilir.

Sayısal Loto'da Kaç Bilenlere İkramiye Verilir?

Sayısal Loto oyununda, 6, 5, 4 ve 3 tane sayıyı doğru tahmin eden kişilere ikramiye ödenir. 6 sayıyı bilen kişiler, kaç kişi olurlarsa olsunlar (sadece 1 kişi olabilir) büyük ikramiye sahibi olurlar. Büyük ikramiye, Milli Piyangonun belirlemiş olduğu tutar kadardır. 6 bilen kişi çıkmadığı halde, belirtilen en yüksek miktar, bir sonraki haftanın çekilişine devredilecektir. 3 hafta üst üste 6 bilen kişi veya kişiler çıkmazsa, devredilen tutar sonraki haftanın 5 bilenleri arasında paylaşılacaktır.

Sayısal Loto Kazanma Taktikleri Neler?

Matematik profesörlerinin yaptıkları araştırmalara göre Sayısal Loto'da 6 sayının tamamını bilme ihtimali 14 milyonda 1'dir. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayısının çıkma olasılığı ile yukarıda verdiğimiz sayıların çıkma olasılığı aynıdır. 49 sayıdan hangi sayılar seçilirse seçilsin, tüm ihtimallerde tutma olasılığı aynıdır.

Fakat yapılan araştırmaya göre, sayıların ardışık olarak gelmesinin mümkün olmadığıdır. 1,2 3 veya 25, 26, 27 sayıları şuana kadar üst üste çıkmadı. Bu tüm ardışık sayılarda geçerlidir. Aynı şekilde iki ardışık sayının aynı anda çıkma olasılığı diğer ihtimallerle aynı olsa bile şuana kadar pek görülmemiştir.

Sayısal Loto'da 6 Bilmek Mümkün Mü?

Sayısal Loto ülkemizde 1996 yılında oynanmaya başlanmıştır. Ancak bu oyun sadece ülkemizde değil, dünyanın hemen her yerinde oynatılır. Oyunun dünya genelinde popüler olması, hakkında çeşitli araştırmaların yapılmasına neden olmuştur. Günümüze kadar pek çok Matematikçi Sayısal Loto üzerinden kazanç elde etmenin olasılığı üzerinde çalışmalar yapmışlardır.

Sayısal Loto'da 6 sayısının bilmek, ihtimallere göre düşük olsa bile, imkansız değildir. Oynayan kişi sayısına bakıldığından, bunun düşük olduğunu kabul etmek gerekir. Yine de 6 bilmenin imkansız olmadığı bilinmelidir. Oynarken, Matematik hesabı yapmaktan daha çok hissedilen sayılara yönelmek daha mantıklı kabul edilebilir.

Sayısal Loto Hangi Günde Çekilir?

Diğer şans oyunlarının aksine Sayısal Loto haftada 2 kez oynanan bir oyun türüdür. Oyuncular, haftanın Çarşamba ile Cumartesi günleri olan çekilişlerine yönelik, diledikleri zaman Sayısal Loto oynayabilirler. Çekiliş zamanları Çarşamba ve Cumartesi akşamları saat 21.30'dan sonrasındadır.

Sayısal Loto Kazanmak İçin Ne Yapılabilir?

Birçok Sayısal Loto oyuncusu, İnternet ortamından oyunda kazanma olasılıkları üzerinde araştırmalar yapabilirler. Bu araştırmalar genellikle çekilişten kazanç elde etmek içindir. Elbette olasılık her daim vardır ancak daha çok hisle oynanması tavsiye edilen bir oyundur. Bunun yanında, yapılacak birçok şey vardır.

- Daha önce çıkan sayılar oynanmamalıdır. Bu sayıların bir kez daha çıkması çok düşük bir ihtimaldir.

- Mümkün olduğu kadar 3 ve üzeri ardışık sayılar seçilmemelidir.

- Tüm sayılar çift veya tek olmamalıdır.

- Sayılar mantıklı seçilmelidir. Mantıklı seçilen sayılar, diğer ihtimallere göre çıkma olasılığı yüksek olanlarıdır. Örneğin; 8, 17, 25, 30, 38, 44.



