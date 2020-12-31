NBA'de Brooklyn Nets, sahasında Atlanta Hawks'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, oldukça yüksek skorlu geçen mücadeleyi 145-141 kazanarak 5. maçında 3. galibiyetini elde etti. Atlanta Hawks ise 4. maçında ilk yenilgisini aldı.

Nets’te Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 25, Joe Harris 23 sayı ile galibiyette ön plana çıktı.

Hawks’ta Trae Young’ın 30 sayı, 11 asist, John Collins’in 30 sayı, 10 ribaunt ve Bogdan Bogdanovic’in 22 sayılık performansları sezonun ilk mağlubiyetini önleyemedi.