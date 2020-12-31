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Sayı düellosunda Brooklyn Nets, Atlanta Hawks'ı mağlup etti

NBA'de Brooklyn Nets, sahasında ağırladığı Atlanta Hawks'ı oldukça yüksek skorlu geçen bir maç sonunda 145-141 mağlup etti ve rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırdı.

31 Aralık 2020, Perşembe 12:03 Son Güncelleme:
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Sayı düellosunda Brooklyn Nets, Atlanta Hawks'ı mağlup etti

NBA'de Brooklyn Nets, sahasında Atlanta Hawks'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, oldukça yüksek skorlu geçen mücadeleyi 145-141 kazanarak 5. maçında 3. galibiyetini elde etti. Atlanta Hawks ise 4. maçında ilk yenilgisini aldı. 

Nets’te Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 25, Joe Harris 23 sayı ile galibiyette ön plana çıktı.

Hawks’ta Trae Young’ın 30 sayı, 11 asist, John Collins’in 30 sayı, 10 ribaunt ve Bogdan Bogdanovic’in 22 sayılık performansları sezonun ilk mağlubiyetini önleyemedi.

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