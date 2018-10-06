Savunmanın lider Martin Skrtel

Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşısında alınan galibiyet kadar rakibe pozisyon verilmemesi de büyük önem taşıyor. Çok güçlü bir rakibe karşı oynanmamış olsa da Skrtel’in takıma dönüşü kendini hemen hissettirdi. Sakatlığı sebebiyle Zagreb ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyen Slovak futbolcunun yokluğunda Fenerbahçe tarihi farkların eşiğinden dönmüştü. Yarınki Medipol Başakşehir maçında da Skrtel takımın en önemli kozu olacak.

Skrtel maç boyunca 7 hücum önlemesiyle başarılı oldu. Sahanın bu alanda en iyisi olan 33 yaşındaki oyuncu, 4 kez de hava top kazandı. Yüzde 80’i aşan pas isabet oranıyla da fark yaratan tecrübeli stoper, takım içerisindeki ağırlığıyla da beğeni topluyor.

Phillip Cocu’nun saha içerisindeki en önemli yardımcılarından Skrtel, adeta bir kaptan gibi davranıyor. Fenerbahçe’deki 3. senesini geçiren Cocu, takımın doğal lideri olarak öne çıkıyor.