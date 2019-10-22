Savunmada müthiş ikili

Sarı-Lacivertliler, bu sezon ligde ilk kez Denizli deplasmanında savunmasını ‘gerçek defans oyuncuları’ndan kurabildi. Sağ bekte İsla, solda Hasan Ali görev yaptı. Stoperde ise Zanka ile Serdar Aziz ilk defa birlikte oynadı. Özellikle bu ikilinin performansı, büyük beğeni topladı. Sanki uzun süredir beraber oynuyormuş gibi çok iyi bir uyum yakalayan Zanka ile Serdar, rakibe tek bir pozisyon bile vermedi. Savunmada bireysel hatalar yüzünden birçok maçta canı yanan Fenerbahçe’de, bu ikilinin daha ilk maçta sergiledikleri performans yüzleri güldürdü.

Serdar ilaç oldu

Özellikle Serdar’ın uzun süren sakatlıktan sonra bu kadar iyi bir dönüş yapması, Ersun Yanal’ı fazlasıyla memnun etti. Milli savunmacı sayesinde Zanka da bu sezonki en iyi ve en rahat maçlarından birini oynadı. Sakatlık ya da ceza olmadığı sürece, stoperde Zanka&Serdar ikilisinin; Sadık, Rami ve Jailson’a formayı vermeleri zor görünüyor.

‘Formayı özlemişim’

Serdar Aziz, Denizli maçından sonra Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Uzun bir aranın ardından forma giydiğim ve kazandığımız için mutluyum. Takımımızla birlikte sahada olmayı ve Sarı-Lacivertli formayı terletmeyi özlemişim. Bana her fırsatta destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bu sezon onların desteğiyle #omuzomuzaşampiyonluğa yürüyeceğiz!” ifadelerini kullandı.