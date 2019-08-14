Savo Milosevic: İlk maçtaki skoru kafamızdan silmemiz lazım

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nun ikinci maçında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Sırbistan temsilcisi Partizan teknik direktörü Savo Milosevic, ilk maçtaki skoru kafalarından silmeleri gerektiğini söyledi.

Saat 20.00'da Türkiye temsilcisi Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Partizan takımı Malatya Stadı'nda son idmanını gerçekleştirdi. İdman başlamadan önce Partizan Teknik direktörü Savo Milosevic, basın toplantısı düzenledi.

SAVO MILOSEVIC: İLK MAÇTAKİ SKORU KAFAMIZDAN SİLMEMİZ LAZIM

Milosevic, her iki takımında bir birini tanıdığını belirterek, "Biz onlara onlar da bize sürpriz yapamaz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada göstermek istiyoruz. İlk maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve iyi bir sonuç çıkardık. İkinci maçta değişiklik yapmaya gerek yok. Siz yarın sadece defans oynayacağımızı sanıyorsanız onu bizde bilmiyoruz. İlk maçtaki skoru kafamızdan silmemiz lazım. Yarın, bir önceki maçta yaptığımız şeyleri tekrar tekrar yapmaya çalışacağız. Bazı yeni şeyler, sürpriz yapmaya çalışacağız. Biz Sırbistan'da taraftarlardan çok şey gördük, taraftarlar bizi korkutamaz, önemli olan saha. Hayatta kolay bir şey yok. Bizim belli bir kadromuz yok, 2-3 tane yeni oyuncu bize geldi. İlk 11'i kurmadık, o yüzden sürekli değişiklik yapmamız lazım. Bizde elimizdeki oyuncularla en iyi oyunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALEKSANDAR SCEKIC: İLK KARŞILAŞMADAN DAHA ZOR

Partizan'ın oyuncusu Aleksandar Scekic de ilk karşılaşmadan daha zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Çünkü deplasmanda oynuyoruz. Rakip takımın taraftarlarının önünde oynuyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, Belgrad'da gösterdiğimiz oyunu burada gösterirsek, bizim için çok iyi olur. Yarın bizim takım olarak oynamamız lazım. Kimin kahraman olacağının bir önemi yok, önemli olan bizim turu geçmemiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Partizan idmanından detaylar

- Savo Milosevic'in konuşması

- Aleksandar Scekıc'in açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)