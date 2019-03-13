Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet: 1-3

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

13 Mart 2019, Çarşamba 23:14
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Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet: 1-3

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Nelson Mandela Forum'da oynanan müsabakanın setlerini 18-25, 25-23, 19-25, 21-25'le geçen Fenerbahçe Opet, rakibini deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı.

Bu müsabakanın rövanşı 19 Mart Salı günü saat 20.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynayacak. Sarı lacivertli ekip rövanşta 2 set alması halinde adını yarı finale yazdıracak.

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