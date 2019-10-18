Savaş alanında Messi röportajı!

Türkiye’den sadece Fanatik’in üyesi olduğu ESM önderliğinde bir kez daha geçen sezonun Avrupa’daki gol kralı Lionel Messi’ye Altın Ayakkabı’sını takdim ettik. Ancak ilk kez bu kadar karmaşık bir ortamda organizasyon gerçekleşti.

Barcelona’nın da içinde bulunduğu Katalan bölgesi, bağımsızlık talebiyle harekete geçen ve cezaevine atılan Katalan liderler için mahkemeden yaklaşık 13 yıl hapis kararı çıkması sonrası ayaklandı. Özellikle çoğunu gençlerin oluşturduğu grup, şehri akşam vakitlerinde adeta savaş alanına çevirdi.

Ödülü verdiğimiz çarşamba gününden bir gün önce yani salı günü bazı bölgelerde polisle protestocular arasında gerilim yüksekti. Elbette bu durum bizi de etkiledi.

Messi ödül töreninden bir gece önce Katalan bölgesinde yaşanan bu olaylardan dolayı etkinliğe katılmak istemiyordu.

Marca hiçbir şey yazamadı

Organizasyona ev sahipliği yapan Marca, böyle bir ortamda güvenlik endişesi sebebiyle Messi’nin kararsız olduğunu belirtti. Hatta Marca da törenden emin olmadığı için ödül günü çıkan gazetede Altın Ayakkabı ile ilgili hiçbir şey yazamadı!

Sabah saatlerinde ortam sakinleşince Messi de ikna oldu ve ailesiyle birlikte organizasyonun yapılacağı yere geldi. Normalde Messi, daha önce aldığı 5 Altın Ayakkabı töreninde de hep şık giyinir, mutlaka kravat takardı. Bu kez sadece beyaz gömlek ve ceketle durumu idare etti.

Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık ve günün sonunda bir kez daha dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Arjantinli süperstarla röportaj yapabilen tek Türk gazetesi olmanın 6. kez gururunu yaşadık.

Messi konuşmak için yine FANATİK’i ve arkadaşımız Çağrı Davran’ı tercih etti.

Messi ve ailesi mutlu oldu

Törende Messi ve ailesi oldukça mutluydu. Çocuklarından Mateo ve Thiago geldi. Yalnız törende bir ayrıntı da Barcelona Başkanı Bartemou ile Messi’nin fazla yanyana gelmemesi oldu. Aralarının iyi olmadığı konuşuluyordu. Hemen hemen hiç iletişim içinde olmadılar, sadece bir kere Messi’nin bulunduğu özel odaya girdiğini gördüm. Muhtemelen tebrik etti ve kısa süre sonra çıktı.

Barça Başkanı, bazı transferlerin oyuncuların istememesi sonrası gerçekleşmediği tarzında açıklamalar yapmıştı. Tabii ki tüm gözler Messi’ye çevrilmişti. Arjantinli süperstarın bu sözlerden son derede rahatsız olduğu ve Neymar’ın transferinde yönetimin ‘istiyoruz’ demesine rağmen gerçek anlamda çaba göstermediğini düşünüyor.

Barcelona’da durum sıkıntılı

Messi, Suarez, Pique ve Alba dörtlüsünün birbirine çok sıkı bağlı olduğu ve onların herkesi hemen aralarına almadığını öğrendim. Sanırım yeni transfer Griezmann için biraz daha vakit gerekiyor.

Gündüzleri sakin, akşamları ise polisle protestocuların geriliminde Barcelona’da durum çok iyi gözükmüyor. Araçlar ve çöp kutuları kaldığım iki gün boyunca yakıldı. Siren sesleri de elbette eksik olmadı. İşte böyle bir ortamda özellikle Nou Camp’ta maçların nasıl bir ortamda oynanacağı tam bir soru işareti.

Bölgede çıkan isyanda arabalar yakıldı.



