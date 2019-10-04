Satrançta yeni dünya şampiyonu belli oldu

Rusya'nın Hantı-Mansiysk kentinde düzenlenen 2019 FIDE (Satranç) Dünya Kupası finalinde Azerbaycanlı Teymur Recebov, Çinli rakibi Ding Li'yi yenerek dünya şampiyonu oldu. Recebov, Çinli rakibi Ding Li'yi 5'er dakikalık iki sette de yenmeyi başararak aynı zamanda satrançta dünya kupasını kazanan ilk Azerbaycanlı ünvanına sahip oldu. Şampiyonluğa uzanan Recebov, 110 bin dolarlık ödülü kazanırken, ikinci olan Çinli Ding Li, 80 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Yarı final maçında Vachier-Lagrave'ı klasik zaman kontrolündeki ikinci partide etkileyici bir oyunla yenmeyi başaran Recebov ve vatandaşı Yu Yangyi'yi yenen Ding Li ile finale çıkmış her iki satranççı da 2020 Adaylar Turnuvası'nda oynamayı garantilemişti.

Recebov, 2003'te, henüz 16 yaşındayken, Kasparov'u siyah taşlarla oldukça karışık bir partide yenerek dikkatleri üzerine çekmişti.