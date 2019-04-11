Satrançta 'yataydan dikeye' geçiş

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, altyapıya uzun yıllardır yatırım yaptıklarını belirterek, "Satrançta altyapı sorunumuz yok. Artık altyapıda yataydan dikey büyümeye yöneldik. Gelecek vadeden, Avrupa ve dünyada da başarılı ve kuvvetli genç sporcularımız var. 10 yıl içerisinde çok kuvvetli bir milli takım geliyor." diye konuştu.

Gülkız Tulay, Türkiye’nin Avrupa Satranç Birliği’nin (ECU) önemli organizasyonlarından Avrupa Kadınlar ve Dünya Okullar Satranç Şampiyonalarına ev sahipliği yapmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda kadın büyük ustaların yanı sıra 13 yaşında sporcuların da Türkiye’yi temsil edeceğini belirten Tulay, "Milli takımımızda kadın büyük ustalarımızın yanında gelecek vadeden, tecrübe kazanacak, daha iyi puan alacağına inandığımız 13 yaşında Çisel Anaçoğlu gibi genç sporcularımız da var. Türkiye’de altyapı çok kuvvetli geliyor." dedi.

Yönetim olarak göreve geldiklerinde kendilerine ülkenin dört bir yanına satranç sporunu yayma hedefini koyduklarını ifade eden Tulay "Özelikle bu yıl ülkemizin Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinden milli takım havuzuna çocuklarımızı aldık. " şeklinde konuştu.

"Çok kuvvetli bir milli takım geliyor"

"Satrançta altyapıda uzun yıllardır yatay gelişim gösterdik." diyen Gülkız Tulay, "Milli Takım havuzuna giren sporcularımız ile de dikey gelişime geçtik. Çok kuvvetli bir milli takım geliyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası organizasyonlara gönderilen altyapılarda yetişmiş genç satranççılardan kurulu milli takımların mutlaka kupa ve madalyalarla döndüğünü aktaran Tulay, milli takım havuzuna giren gençlerin Türkiye’yi ilerde başarıyla temsil edeceğine inandığını kaydetti.

Olimpiyatlar için genç sporcuları milli takıma katmaya devam edeceklerini dile getiren Tulay, "Kadınlar ve genel kategorilerinde genç sporcu takviyeleri yaptık. Bu sporcularımız gelecek için müthiş güven verdi. İyi bir milli takımın çatısını oluşturduk." şeklinde konuştu.

Sınav sistemi kaynaklı zorluklar

Gülkız Tulay, altyapı sorunlarının bulunmadığını ancak öğrenim hayatı devam eden sporcuların sınavları nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti.

Sınav sistemi nedeniyle tüm branşlarda olduğu gibi satrançta da bazı zorluklar yaşadıklarını aktaran Tulay, "Temele indiğimizde Türkiye’de eğitim sisteminin sınav yoğunluğundan kaynaklı çocukların spora ya da sosyal faaliyetlere zaman ayıramama sorunu olduğunu görüyoruz. Bu yüzden çocuklarımızı küçük yaşlarda mümkün olduğunca satranca yönlendiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Çoçukları okul öncesi programdan satranca başlattıklarına dikkati çeken Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortaokul ve liseye gelindiğinde çocuklarda ve velilerde sınav kaygısı oluşuyor ve spordan uzaklaşılıyor. Milli Takım havuzunda sayı az olursa Milli Takıma çıkan sayı da az oluyor. Altyapı havuzumuzdaki sayıyı artırarak bu sorunu çözdük. TSF olarak ülke geneline yayılma politikamız sonucunda arkadan gelen çok güçlü bir ekip olduğu için biz bunun sıkıntısını yaşamıyoruz ve yaşamayacağız."

AA