Satrançta ödüller verildi

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Elo Satranç Turnuvası"nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

16 Temmuz 2019, Salı 13:18
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Satrançta ödüller verildi

Çarşamba Belediyesi tarafından 13-14-15 tarihlerinde Çarşamba Gençlik Merkezi’nde Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın ilk hamlesiyle başlayan 1. Elo Satranç Turnuvası’nda 4 kategoride yarışan 130 sporcu arasından dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi. Final müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcuların ödüllerini Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz verdi.

Tören sonunda ödül alan yarışmacılar ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

İHA

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