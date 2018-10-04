Satrançta en iyiler hamle yapacak

2018 Türkiye Satranç Şampiyonası’nda 2017 yılının en iyileri mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye Şampiyonası, GÜRİŞ Holding’in sponsorluğunda 26 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Organizasyonda, 2017 yılının Türkiye şampiyonu, Türkiye kadınlar şampiyonu, Türkiye gençler şampiyonu, en yüksek ELO puanına sahip üç sporcu ve Türkiye Kupası’ndan gelen ilk 6 sporcu olmak üzere 12 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrancın sponsorların desteğiyle büyüyeceğini belirterek, GÜRİŞ Holding’e katkısı için teşekkür etti.

Türk sporuna 15 yılda tesis ve sporcu anlamında büyük yatırımlar yapıldığını vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak hükümetimizin Türk sporuna verdiği destekten güç alarak, son beş yılda Türk satrancına büyük ivme kazandırdık. Satrancı, lisanslı sporcu sayısı, dünya ve Avrupa başarıları, büyükusta sayımızda artış, organizasyon kalitemizle dünya zirvesine taşıdık. Bu yolculukta hükümetimiz, bakanlığımız kadar sponsorlarımızın da büyük destekleri oldu. Türk sporu ve satrancı dünyada artık markalaşıyor. Bu yükselişte yanımızda Türkiye’nin dev firmalarını görmek ve onların Türk sporuna verdiği destek bizi memnun ediyor. GÜRİŞ Holding’in 2018 Türkiye Satranç Şampiyonası’na sponsor olması sadece satrancın değil, Türk sporunun da kazancıdır. GÜRİŞ ile başlayan yolculuğumuzun uzun yıllar devam etmesini, GÜRİŞ Holding’in satranca verdiği desteğin örnek olmasını ve tüm spor branşlarımızda sponsorlukların artarak devam etmesini diliyorum."

GÜRİŞ Holding açıklamasında ise "Türkiye’de satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, geleceğimizi emanet edeceğimiz yeni nesillere destek olmak için 2018 Türkiye Satranç Şampiyonası’nın sponsoru olduk. GÜRİŞ Holding olarak bizler, satranç sporunun sağladığı ve içinde barındırdığı dostluk felsefesini yaymaya çalışıyoruz. Çocukların kişisel gelişimine büyük katkılar sağlayan Türkiye Satranç Federasyonuna ve Türk sporuna destek olmaktan çok mutluyuz." ifadelerine yer verildi.

AA