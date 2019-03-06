Satrancın kalbi Bursa’da atıyor

Düzenlendiği ilk günden bu yana tüm Türkiye’den katılım gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Yaş Grupları Turnuvası’nın yirmi beşinci organizasyonu gerçekleştirildi. Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) sistemine kayıtlı olan turnuvada sporcular, Türkiye sıralamasında kendine iyi yerler bulabilmek adına kıyasıya mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün birlikte düzenlediği turnuvada bugüne kadar 5 bin sporcu madalya için ter döktü. Son olarak 25.'si yapılan organizasyonda Bursa başta olmak üzere, Ankara, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Balıkesir olmak üzere 6 farklı şehirde 173 sporcu hamle yaptı.

En iyiler Büyükşehir’den

7-18 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı turnuvada en fazla dereceyi Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları elde etti. Son turnuvada Büyükşehirli sporcular, Ömer Güneş Türk 7-8 yaş birincisi, Salih Akın Yaşa 11-12 yaş birincisi, İdil Mira Özsoy 11-12 Yaş Kızlar birincisi, Eray Zengingönül 9-10 yaş ikincisi, Talha Güneş Türk 11-12 yaş ikincisi, Atakan Başdar 9-10 yaş beşincisi ve Mustafa Erkan Demir 11-12 ya beşincisi olarak kupa ve madalya sahibi oldu. 9-10 Yaş kategorisinde birincilik elde eden İdil Mira Özsoy, aynı yaş kategorisinde ‘en iyi kız sporcu’ ödülünü de kazanarak çifte mutluluk yaşadı.