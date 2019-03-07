Satranççı kız kardeşlerin birincilik rekabeti

Burdur'da yaşayan ve turnuvalara beraber hazırlanan Selen (13) ve Sanem Kaya (18) kardeşler, katıldıkları yarışmalarda birbirlerinin en büyük rakipleri oluyor. Öğretmen babaları Serdar Kaya'nın teşvikiyle satranca başlayan Kaya kardeşler, Burdur'da son iki yıldır katıldıkları turnuvalardaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Turnuvalarda diğer rakiplerini kolayca geçip finalde birbirlerine rakip olan kardeşler birbirlerine üstünlük sağlayamayınca, masadan beraberlikle ayrılıyor.

Kurallar gereği beraberlik durumunda daha düşük ELO puanına (satrançta yetenek düzeyini ölçmek için kullanılan derecelendirme yöntemi) sahip olan kişinin averaj farkının olması nedeniyle küçük kardeş Selen, iki yıldır Burdur il birinciliğini kimseye kaptırmıyor.

"Kardeşimi seviyorum"

Antalya'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Burdur'u temsil eden kardeşlerden abla Sanem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen olan babasının kendisine 7 yaşındayken satranç öğrettiğini belirterek, düşünmeyi geliştirmesi nedeniyle bu sporu sevdiğini söyledi.

Satrancın derslerine olumlu katkı yaptığını ifade eden Sanem, "İlk turnuvalarda bir şey bilmiyordum. Kötü geçiyordu. Sonrasında da iyi oynamaya başladım. Çünkü eski Sanem yoktu. Güçlenmeye, tecrübe edinmeye başladım." dedi.

Sanem, sonraki yıllarda kardeşinin de satranç öğrenmesiyle evde üçlü turnuvalar yapmaya başladıklarını anlatarak, bu sayede ailece vakit geçirme imkanı bulduklarını ifade etti.

Burdur'daki kadınlar il birinciliği müsabakalarında kardeşiyle herkesi yendiklerini dile getiren Sanem, "İki yıldır son turda kardeşimle karşılaşıyorum. Kardeş olduğumuz için berabere kalıyoruz. Benim ELO puanım daha yüksek olduğu için averajla o birinci, ben ikinci oluyorum. Kardeşimi geçmeyi düşünmüyorum, o beni geçsin. Çünkü kardeşimi seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Yenilince ağlamaya başlıyordum"

Ablasının önünde iki yıldır Burdur il birinciliğini kazanan Selen Kaya da 5-6 yaşlarında babasının öğretmesiyle başladığı satrançta, özellikle ablası ve babasıyla evde yaptıkları turnuvalar sayesinde kendisini geliştirdiğini belirtti.

Satranç sayesinde özellikle sosyal çevresinin geliştiğini dile getiren Selen, "İlk katıldığım turnuvalarda yenilince ağlamaya başlıyordum. Sonradan alıştım, yenmeye ve derece almaya başladım. Şimdi de abla-kardeş rekabeti yaşıyoruz. Turnuvalarda karşılaşınca genelde berabere kalıyoruz. Bu nedenle ben birinci, ablam da ikinci oluyor." diye konuştu.

Selen, milli takıma girerek yurt dışındaki turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmek istediğini kaydetti.

AA