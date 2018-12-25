Satranç Turnuvası'ndan başarıyla döndüler

Kütahya'da düzenlenen Satranç Turnuvası'na katılan Emetli öğrenciler, katıldıkları kategorilerde çeşitli dereceler elde ederek isimlerini başarı listesine yazdırdılar.

25 Aralık 2018, Salı 11:41
- A +
Satranç Turnuvası'ndan başarıyla döndüler

Yapılan müsabakalarda 17 yaş kategorisinde Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Tuna Özkul birinci olarak altın madalya aldı. 18 Yaş kategorisinde Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Melih Koçata birinci olurken, Halit Akbulut da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. 

Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, ''Öğrencilerimiz Kaymakamlığımızın açtığı Gazi Emet Spor binasında sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiler. Bunun karşılığını aldığımıza inanıyorum. Bundan sonrası için çalışmalarımıza devam edeceğiz'' 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.