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Satranç Engel Tanımaz!

Türkiye’de ilk 1 milyon sporcuyu aşan spor branşı olan satrancın, ’Satranç Engel Tanımaz’ projesi çerçevesinde dünyada bir ilk olan Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü’nün lansmanı gerçekleştirildi.

27 Eylül 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Satranç Engel Tanımaz!

Tüm bireylerin sporda engelleri aşaması için düzenlenen ’Spor Engel Tanımaz’ projesi çerçevesinde yürütülen Satranç Engel Tanımaz programının lansmanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ankara Site Yurdu içerisinde bulunan Yurt Koordinasyon Merkezi’nde düzenlendi.

Lansmana, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve genç işitmeengelli satranç sporcuları katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Satranca hep ayrı bir değer verdik vevermeye devam edeceğiz" dedi.

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