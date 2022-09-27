Tüm bireylerin sporda engelleri aşaması için düzenlenen ’Spor Engel Tanımaz’ projesi çerçevesinde yürütülen Satranç Engel Tanımaz programının lansmanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Ankara Site Yurdu içerisinde bulunan Yurt Koordinasyon Merkezi’nde düzenlendi.

Lansmana, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ve genç işitmeengelli satranç sporcuları katıldı. Bakan Kasapoğlu, "Satranca hep ayrı bir değer verdik vevermeye devam edeceğiz" dedi.