Ara transfer döneminin son günlerinde Alanyaspor'dan İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral için Juventus'un satın alma opsiyonu olduğu belirtiliyordu.

Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali yaptığı açıklamada "Juventus'la herhangi bir işbirliği yok. Bu transfer sadece Sassuolo tarafından yapılmıştır. 7 milyon euroluk bir opsiyon var. Kullanıldığında Merih'in sözleşmesi 5 yıllık olacak" dedi.

Carnevali ayrıca Merih'in Sassuolo'nun onun için bir basamak olabileceğini bildiğini belirtti.

20 yaşındaki savunmacı Sassuolo'da 3 numaralı formayı giyecek.

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