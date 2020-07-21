Sassuolo - Milan (CANLI İZLE)
Serie A'nın 35. haftasında son haftaların formda takımları Sassuolo ile Milan, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Serie A'nın 35. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Sassuolo'ya konuk oluyor. 56 puanı olan Milan, kazanıp Avrupa iddiasını sürdürmenin peşinde. 8 maçtır kaybetmeyen ev sahibi Sassuolo ise, serisini güçlü rakibi karşısında sürdürmenin peşinde. Mapei Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 22.45'te başladı. Luca Pairetto'nun düdük çaldığı 90 dakika beIN Sport 3 ekranlarından izleyici ile buluşuyor.
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Sassuolo - Milan ilk 11'ler:
Sassuolo: Consigli; Türkiye BayrağıMert Müldür, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Haraslin, Raspadori, Berardi; Caputo
Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Türkiye BayrağıHakan Çalhanoğlu, Rebic; Ibrahimovic