Sassuolo - Milan (CANLI İZLE)

Serie A'nın 35. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Sassuolo'ya konuk oluyor. 56 puanı olan Milan, kazanıp Avrupa iddiasını sürdürmenin peşinde. 8 maçtır kaybetmeyen ev sahibi Sassuolo ise, serisini güçlü rakibi karşısında sürdürmenin peşinde. Mapei Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 22.45'te başladı. Luca Pairetto'nun düdük çaldığı 90 dakika beIN Sport 3 ekranlarından izleyici ile buluşuyor.

Sassuolo - Milan ilk 11'ler:

Sassuolo: Consigli; Türkiye BayrağıMert Müldür, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Haraslin, Raspadori, Berardi; Caputo

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Türkiye BayrağıHakan Çalhanoğlu, Rebic; Ibrahimovic