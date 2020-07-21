Sassuolo - Milan (CANLI İZLE)

Serie A'nın 35. haftasında son haftaların formda takımları Sassuolo ile Milan, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı. beIN Sports 3'ten naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

21 Temmuz 2020, Salı 22:40 Son Güncelleme:
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Sassuolo - Milan (CANLI İZLE)

Serie A'nın 35. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Sassuolo'ya konuk oluyor. 56 puanı olan Milan, kazanıp Avrupa iddiasını sürdürmenin peşinde. 8 maçtır kaybetmeyen ev sahibi Sassuolo ise, serisini güçlü rakibi karşısında sürdürmenin peşinde. Mapei Stadı'nda oynanan karşılaşma TSİ 22.45'te başladı. Luca Pairetto'nun düdük çaldığı 90 dakika beIN Sport 3 ekranlarından izleyici ile buluşuyor.

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Sassuolo - Milan ilk 11'ler:

Sassuolo: Consigli; Türkiye BayrağıMert Müldür, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Haraslin, Raspadori, Berardi; Caputo

Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Türkiye BayrağıHakan Çalhanoğlu, Rebic; Ibrahimovic

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