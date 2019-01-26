Sasssuolo'nun hocası Merih Demiral'ı açıkladı

Alanyaspor'un genç stoperi Merih'in Sassuolo'ya transferi gerçekleşmek üzere...

26 Ocak 2019, Cumartesi 13:01
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Sasssuolo'nun hocası Merih Demiral'ı açıkladı

Sassuolo teknik direktörü Roberto De Zerbi, Alanyaspor’da forma giyen Merih Demiral’ı uzun süredir takip ettiklerini ve Merih’i takıma kazandırmak istediklerini ifade etti.

Bonservisi Sporting Lizbon'da olan Merih için Alanyaspor’un satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan ekip Sassuolo, Alanyaspor’un opsiyonu kullanıp Merih’i de kendilerine satmalarını istiyor.

Fenerbahçe’den bedelsiz olarak Portekiz’e giden Merih Demiral için Sporting Lizbon 50milyon Euro serbest kalma maddesi belirlemişti. Alanyaspor ise Merih'i 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralamıştı. Alanyaspor'un 3.5milyon Euro opsiyonu ödeyip 7 milyon Euro'ya Sassuolo'ya satması bekleniyor.

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