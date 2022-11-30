2022 Dünya Kupası B Grubu'nda mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri, Galler ve İngiltere beraberliklerinin ardından İran ile final niteliğinde bir maça çıktı.

ABD, İran'ın hayallerini yıktı

Al Thumama Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 38. dakikasında Sergino Dest'in asistinde Pulisic topu filelere gönderdi. Beraberlik halinde dahi İran'ın bir üst tura yükseleceği mücadeleyi ABD kazanarak adını bir süt tura yazdırdı.





RAKİBİ HOLLANDA OLDU

B Grubu'nu ikinici bitirerek son 16'ye yükselen ABD, A Grubu'nda dün Katar'ı mağlup ederek grubu zirvede tamamlayan Hollanda ile eşleşti.

Hollanda ile ABD, 3 Aralık günü karşı karşıya gelecek.

ABD MİLLİ TAKIMI'NDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

ABD Milli Takım kadrosunda, Chelsea'de forma giyen Christian Pulisic, Borussia Dortmund'dan Giovanni Reyna, Leeds United'dan Brenden Aaronson, Juventus'tan Weston McKennie ve Valencia'dan Yunus Musah gibi yıldız isimler bulunuyor.





ABD, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin başında gelmesine rağmen futbolda yıllarca epey gerisinde kaldı. Son yıllarda büyük bir çıkış yakalaya ABD'nin kadrosundaki oyuncuların büyük çoğunluğu çift vatandaşlığa sahip.

İşte o isimler ve ülkeleri;

Christian Pulisic: Hırvatistan

Giovanni Reyna: Portekiz

Yunus Musah: İkinci uyruğu İngiltere, ancak anne ve babası Ganalı

Sergino Dest: Hollanda

Timothy Weah: Eski Liberyalı futbolcu ve mevcut Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın oğlu.

Antonee Robinson: İngiltere

Carter Vickers: İngiltere

Jesus Fereira: Kolombiya

Cristian Roldan: Guatemala

Matt Turner: Litvanya

Haji Wright: Liberya

DeAndre Yedlin: Letonya

Luca de la Torre: İspanya

Sean Johnson: Jamaica

Ethan Horvath: Macaristan:

Shaq Moore: Trinidad and Tobago

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr