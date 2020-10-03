Sasa Obradovic: Fenerbahçe bizi cezalandırdı

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Kızılyıldız, sahadan 77-63 mağlup ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kızılyıldız mts Başantrenörü Sasa Obradovic, Fenerbahçe Beko’nun iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Avrupa Ligi’ndeki ilk maça çıktıklarını hatırlatan Obradovic, "Heyecanlı ve iletişim eksikliği ile oynadık. 18 top kaybı yaptık ve Fenerbahçe gibi bir takım da bizi cezalandırdı. Birçok oyuncumuz için Avrupa Ligi ilk tecrübe oldu. Belki baskı devam ediyor ama zaman içinde daha farklı oynayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.