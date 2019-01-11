Sarunas Jasikevicius: "Takımımın performansından memnunum"

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 78-61 mağlup olan Zalgiris'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

11 Ocak 2019, Cuma 00:00
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Sarunas Jasikevicius: 'Takımımın performansından memnunum'

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 78-61 mağlup olan Zalgiris'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Sözlerine Fenerbahçe Beko’yu kutlayarak başlayan Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak daha iyi olan takım kazandı. Takımımın performansından memnunum. Oyuncularım ikinci yarıda iyi savaştılar ancak 20 dakika iyi oynayarak Fenerbahçe Beko’yu yenmek çok zor."

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