Sarunas Jasikevicius: 'Takımımın performansından memnunum'

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Fenerbahçe Beko'ya 78-61 mağlup olan Zalgiris'in başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jasikevicius, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Sözlerine Fenerbahçe Beko’yu kutlayarak başlayan Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak daha iyi olan takım kazandı. Takımımın performansından memnunum. Oyuncularım ikinci yarıda iyi savaştılar ancak 20 dakika iyi oynayarak Fenerbahçe Beko’yu yenmek çok zor."