Sarunas Jasikevicius: Sezonun en zor maçlarından biri

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'yu konuk etmeye hazırlanan Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçın zorluk düzeyine dikkat çeken Jasikevicius, "Zorlu bir maç bekliyoruz. Sezonun en zorlu maçlarından biri... Fenerbahçe'nin sezona Avrupa'nın en iyisi olmasa da en iyi savunmalarından birini yaparak başladığını düşünüyorum. Özellikle 1 numaradan 4 numaraya kadar çok uzun bir takımları var. Bu da oyun sırasında çok fazla değişiklik yaratmalarına olanak sağlıyor. 40 dakika boyunca mücadeleye hazır olmalı ve oyun sırasında sıkıntılı anlar olacağını bilmeliyiz. Oyunumuzu maç maç geliştiriyoruz" dedi.