Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında Barcelona, temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'ya konuk olmaya hazırlanıyor. Zorlu karşılaşma öncesi Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.





İstanbul'da oynamanın her zaman yarattığı zorluğa dikkat çeken Jasikevicius, "İstanbul'da oynamak her zaman zordur. Atmosfer oradaki takımlar için harika. Bu sezon Fenerbahçe, daha sert ve daha iyi savunma yapmak adına daha atletik bir takım kurdu. Uzun bir takımla oynayabiliyorlar çünkü sürekli adam değişebiliyorlar. Çok iyi baskı yapan iki guardları var" ifadelerini kullandı.