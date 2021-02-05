Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Barcelona'yı 88-86 mağlup ederek son derece değerli bir galibiyete imza attı. Karşılaşma sonrası Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius da Anadolu Efes ve koçu Ergin Ataman'a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Daha iyi tarafın Anadolu Efes olduğunu belirten Jasikevicius, "Ergin'i ve Efes'i tebrik ederim. Bugün daha iyi olan takım onlardı. Başından beri oyunun temposunu belirlediler. Takımımı özellikle zihinsel açıdan nasıl daha iyi hazırlayamadığımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.