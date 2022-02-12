Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta kapanış maçında Barcelona, deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Real Madrid'i 86-68 gibi flaş bir skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.





Maçın başındaki 20 sayılık farka değinen Jasikevicius, "Çocukları ve taraftarlarımızı bu galibiyetten dolayı tebrik etmek istiyorum. Bence bunu hak ettik. Gerçekten konsantre şekilde maça çıktık. Son karşılaşmalardan dolayı Real Madrid'in reaksiyon göstermek istediğinin ve bu nedenle maçın başlangıcının çok önemli olduğunun farkındaydık. İyi şut sokarak başlamamız beklenmedik şekilde bir anda 20 sayı farka ulaşmamızı sağladı. Sonrasındaki uzun sürede konsantrasyonumuzu korumaya çalıştık. Bazı anlarda bu odağı korumakta zorlandık ve hatta kaybettik. Ama bir kez daha geri döndük ve daha iyi kararlar alarak kazandık. Bu yüzden çok mutlu olmalıyız. İyi bir sonuç ki çok mutluyuz ve bunu gizleyemiyoruz, gurur duymalıyız. Mantıklı devam ederek önümüzdeki maçlara bunlar sayılmayarak 0-0 başlayacağımızın farkında olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Elde edilen farkı korumanın kolay olmadığını ve bu nedenle de takımının takdiri hak ettiğini aktaran başarılı koç, "Real'in reaksiyonunu bekliyorduk. Bu iki takım arasında herhangi bir maçta 20 sayılık fark olması çok zor. İlk yarı sonunda oyuncularıma 20 sayı farkla öndeyken oynamanın kolay olmadığını söyledim. İnsanlar beni anlamayabilir ama skor tablosuna bakıyorsunuz ve bazen her şeyin söylenmiş, yapılmış olduğunu düşünüyorsunuz. Diğerleri ne kadar zaman kaldığını görmek adına saate bakıyor ve modern basketbolda birdenbire diğer takım; 10-0, 12-0'lık seri yakalayabiliyor ki özellikle kendi sahasındaki Real gibi... Birkaç bu tarz durumu durdurmayı başardık ve bu bence takdiri hak ediyor. Son ana kadar gerçekten konsantreydik" dedi.