Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes'e konuk olacak Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Temsilcimiz Anadolu Efes'i EuroLeague'in favorilerinden biri olarak gördüğünü aktaran Jasikevicius, "Anadolu Efes'in iyi olduğunu düşünüyorum. EuroLeague'de bazen arka arkaya galibiyetler almak kolay olmuyor. Efes'in bir Final Four takımı olduğu düşüncesindeyim. Bazı kafa kafaya maçları kaybettiler ancak geçtiğimiz sezon iptal edildiğinde EuroLeague'in en iyi takım olduklarını düşünüyorum ve bu sezon, aynı oyuncularla aynı sisteme aynı antrenöre sahipler. Böylece oyun hafızalarıyla çok rahat şekilde birlikte oynuyorlar. Dediğim gibi onlar benim için EuroLeague'in favorilerinden biri. Kararlı oynamalı, onları savunmalı ve rahat bırakmamalıyız. Dediğim gibi birbirlerini çok iyi tanıyorlar, çok fazla hücum gücüne sahipler ve maçı birkaç dakika içinde koparabilirler. Hücumda da aynı şekilde kararlı olup oyunumuzu oynamalıyız. Her şeyden önce ribauntlarda, savunmada, hücumda gelişim göstermeliyiz ki bunu pek iyi yapamıyoruz" dedi.