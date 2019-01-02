Şartlar uyarsa Ayew Fenerbahçe'de kalacak

Sezon başı Swensea'den kiralanan Ayew’in kaderini Ersun Yanal belirleyecek. Şartlar uygun olursa, sezon sonunda Ganalı yıldız ile yola devam etme kararı alınacak.

02 Ocak 2019, Çarşamba 06:06
- A +
Şartlar uyarsa Ayew Fenerbahçe'de kalacak

Sezon başında kiralık olarak takıma dahil edilen Andre Ayew’in yanı sıra Slimani ve Benzia’nın da kaderini Ersun Yanal belirleyecek. Ayew konusunda henüz kesin kararını vermeyen tecrübeli çalıştırıcının, iki Cezayirli’ye sıcak bakmadığı ifade edildi. Eğer şartlar uygun olursa, sezon sonunda Ganalı yıldız ile yola devam etme kararı alınacak.

İngiliz Kulübü Swansea’nin de Ayew’in yeniden takıma dönmesine sıcak bakmadığı, Fenerbahçe’den gelecek her türlü öneriyi masaya yatırmaya hazır olduğu öğrenildi.

Bu haberi de okudularAfrika Kupası kâbus olmayacak

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.