Sezon başında kiralık olarak takıma dahil edilen Andre Ayew’in yanı sıra Slimani ve Benzia’nın da kaderini Ersun Yanal belirleyecek. Ayew konusunda henüz kesin kararını vermeyen tecrübeli çalıştırıcının, iki Cezayirli’ye sıcak bakmadığı ifade edildi. Eğer şartlar uygun olursa, sezon sonunda Ganalı yıldız ile yola devam etme kararı alınacak.

İngiliz Kulübü Swansea’nin de Ayew’in yeniden takıma dönmesine sıcak bakmadığı, Fenerbahçe’den gelecek her türlü öneriyi masaya yatırmaya hazır olduğu öğrenildi.

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