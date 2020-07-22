İtalya Serie A'nın 35. haftasında Udinese'ye konuk olacak Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, basın mensuplarının karşısına geçti. İtalyan teknik adam, sakatlıktan yeni dönen milli futbolcu Merih Demiral'a ilişkin 'henüz hazır değil' yorumunu yaptı.

Sarri, "Şampiyonluk için dört puana ihtiyacımız var. Kalan haftalarda zor takımlarla oynayacağız. Her maça final niteliğinde çıkmamız gerekiyor. Şampiyonluğa yakın olmak bir şey ifade etmiyor. Önemli olan ulaşmak" ifadelerini kullandı.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi de veren Sari, "Cristiano Ronaldo'nun hem fiziksel hem de zihinsel olarak inanılmaz bir kapasitesi var. Bu maçta sahada olacak. Higuain ve Chiellini'nin tedavileri dün devam etti. Merih'in durumu iyi ama fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşması gerekiyor" dedi.







