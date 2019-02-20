Chelsea taraftarı maçın özellikle 2. yarısında menajer Maurizio Sarri'yi ağır şekilde protesto etti.. Top kontrolü ve dikine oynamaya yönelik "sarriball" adı verilen oyun sisteminden rahatsız olan taraftarlar oyuncu değişiklikleri sırasında deneyimli menajeri yoğun şekilde protesto etti...

Tribünlerden zaman zaman Jose Mourinho zaman zaman Frank Lampard sesleri yükseldi... Sarri maç sonunda taraftarın tepkisini anladığını dile getirdi... İlk yarıda iyi oynamalarına karşın ikinci yarıda tüm üstünlüğü United'a bıraktıklarını belirten Sarri geleceğinden endişe duyup duymadığı sorusuna; "Serie B'de takım yönetirken gerçekten bu tür gelişmelerden kaygı duyardım... Ancak artık kaygı duymuyorum" dedi...

Chelsea hafta sonunda Carabao kupası finalinde Manchester City ile karşılaşacak... Olası bir yenilgi halinde Sarri'nin görevine son verilebileceği konuşuluyor. (Bein Sports)