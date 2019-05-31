Chelsea, Bakü’de oynanan Avrupa Ligi Finali’nde Arsenal’i 4-1’le devirdi ve kupanın sahibi oldu. Ancak Maviler için kupa sevinci fazla uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Chelsea’nin finali kaybetmesi halinde, menacer Maurizio Sarri’nin kovulacağı yönünde iddialar vardı.

İngiliz ekibi kupayı kazandı. Ancak bu kez de Sarri’nin takımda kalmaya niyeti yok! İtalyan menacerin önümüzdeki günlerde istifasını vererek Juventus’un başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Juve’nin sahibi Andrea Agnelli, Bakü’de tazminat için Chelsea Başkanı Bruce Buck ile masaya bile oturdu. İngiliz ekibinin otelinde kalan Agnelli’nin, final sonrası Sarri ile de görüştüğü öne sürüldü