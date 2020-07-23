Sarri: CR7 isterse durdurulamaz

İtalyan ekibi Juventus’un hocası Maurizio Sarri, Lazio karşısında alınan 2-1’lik galibiyet sonrasında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 golün de sahibi olan Cristiano Ronaldo için şu ifadeleri kullandı: “Cristiano kan kokusunu aldığı zaman bambaşka bir oyuncu oluyor. İki maç arasında kendini yenileme ve hazırlama hızı olağanüstü. Bu sadece fiziksel bir durum değil. İşin içinde psikolojik etkenler de var. Her maç çok fazla eneri sarf ediyor ama her seferinde bu enerjisini geri kazanmayı başarıyor. Hem mental hem de fiziksel açıdan dünyanın en iyilerinden biri.”