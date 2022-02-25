Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

Antalya Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Sarper Barış Saka, Sivasspor ’un 3. kez maçını yönetecek. Sarper Barış Saka’nın düdük çaldığı geride kalan 2 müsabakada kırmızı-beyazlılar 1 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Saka bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Sarper Barış Saka’nın yönettiği maçta son olarak geçen sezon deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşmıştı.

Saper Barış Saka’nın yönettiği Sivasspor maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Sivasspor - Giresunspor: 1-0

Yeni Malatyaspor - Sivasspor: 2-2

İHA