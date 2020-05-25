Latince ismi inula olarak bilinen sarmaşık otunun, özellikle kanserin birçok değişik türüne karşı etkili olduğu bilinmektedir. Hatta bu etki Ege Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar neticesinde de ortaya çıkarılmış durumda. Tabii sadece kanser türleri değil ayrıca pek çok farklı hastalık ya da diğer sağlık konuları açısından da oldukça etkilidir. Amaca uygun farklı şekillerde kullanılarak gündelik yaşamda şifa bulunabilir.

Sarmaşık otu nedir?

Daha çok Ege Bölgesi'nde bulunan ve şubat Nisan ayları arasında yaygın olan Sarmaşık otu, en şifalı otlar arasında yer almaktadır. Yabani Kuşkonmaz ya da tilkişen adlarıyla da bilinen sarmaşık otu, bunu biraz da tat noktasında acı olmasından dolayı almıştır. Tabii biraz acı bile olsa lezzetli ve şifa dolu olduğunu da nitelemek mümkün. Sarmal şekilde bir yapısı olması ile beraber boyu oldukça yüksektir. Uç kısımları koparılmak suretiyle toplanan sarmaşık otunun bu kısımları taze iken alt bölümleri ise taze değildir.

Üre düşürme, tansiyon ve kolesterolü gibi daha birçok farklı hastalık adına önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Mutlaka yılda en az bir kez tüketilmesi gereken bu şifalı bitki, tüketilmeye başladığı ilk anda ağızda acı bir tat bırakabilmektedir. Ancak aynı zamanda lezzetli bir tat verdiğini de dile getirmek mümkün.

Sarmaşık otunun faydaları nelerdir?

Sarmaşık otu sunduğu birçok farklı fayda ile beraber insan sağlığını koruma noktasında önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Lösemi ile beraber birçok değişik kanser türüne karşı hastalıklı hücreleri iyileştirme konusunda etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsak ve mide hastalıkları adına iyi gelir.

Balgam ve öksürüğe iyi gelir.

Soğuk algınlığı bronşit için bire bir katkı sağlar.

Nefes darlığını gidermede yardımcıdır.

Bağırsak solucanı düşürmek için önemlidir.

İdrar yolu iltihapları ile adet kanı zorlanmasında iyi gelir.

Kusmaya ve mide bulantısına karşı iyileştirici etkisi vardır.

Böbrek taşlarının düşürülmesi noktasında doğal bir yöntem olarak öne çıkar.

Stresi azaltır.

Vücut direncini artırırken halsizlik ve yorgunluk etkilerini ortadan kaldırır.

Göğsü yumuşatır.

Yağ yakımını sağlamak ve zayıflamak için doğal bir tedavi yöntemi sunar.

Cilt bakımında etkilidir.

Saç dökülmesine ve kepeklenmeye karşı etki sunar.

Gün içerisinde 3 veya 4 kez kaynatılarak gargara yapıldığında diş ağrısına iyi gelir.

Kızarıklık ya da yara üzerine bastırıldığı zaman iyileştirici bir bitkisi bulunur.

Uyku problemine birebir katkı sağlar.

Zararlı bakteri ve mikropların vücuttan atılmasına olanak verir.

Vücutta biriken fazla suları atarak ödem oluşmasına engel teşkil eder.

Çok terleyen bireyler adına bu terlemeyi minimum seviyeye indirir.

Bu gibi çok önemli sağlık açısından katkıları ile beraber düzenli şekilde sarmaşık otu tüketilebilir. Özellikle pazarlarda ya da aktarlarda sarmaşık otunu bulmak mümkündür.

Sarmaşık otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Sarmaşık otunun faydaları saymakla bitmez. Özellikle kanser ve benzeri hayati tehlike yaratan önemli hastalıklar için oldukça ciddi bir katkı sunmaktadır. Tabii en çok merak edilen konular arasında kilo verdirici olup olmadığıdır. Düzenli şekilde bir miktar sarmaşık otu kaynatmak suretiyle tüketildiği zaman, yağ yakımını sağlayarak dengeli şekilde zayıflama imkanı oluşturmaktadır. Ayrıca diş ağrısı ile beraber pek çok farklı ağrı için iyi gelir.

Kaynatmak suretiyle cildin farklı bölgelerine sürerek sivilce ve akne gibi pek çok sorundan kurtulma şansı elde edilebilir. Aynı zamanda bu şekilde düzenli cilt bakımı yapma olanağı tanır. Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen sarmaşık otu; bu doğrultuda her türlü virüs, bakteri ve bazı mikroorganizmalara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturmaktadır.

Diğer yandan psikolojik açıdan stresi azaltma imkanı vermektedir. Böylece uyku düzeni sağlanmakta, vücut kendini çok daha güçlü biçimde ve hızlıca yenilemektedir. Bu da gün içerisinde daha zinde, güçlü ve sağlıklı kalınmasına imkân vermektedir. Dünyanın en önemli ve en şifalı bitkileri arasında sarmaşık otunun geldiğini söylemek mümkündür.