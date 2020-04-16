Sarma besin değerleri... Sarma kaç kalori?

Sarma, besin değeri olarak içeriği kuvvetli ve doyurucudur. Zeytin yaprağı, lahana gibi yapraklar kullanılarak yapılan sarma genellikle pirinç ya da bulgurla doldurulmaktadır. Etli yaprak sarması besin içeriğinde protein oranı yüksektir. Zeytinyağlı yaprak sarması, karbonhidrat oranı daha yoğun olan bir besindir.

Yaprak sarması besin değerleri

Zeytinyağı ve zeytin yaprağı sağlıklı besinler arasındadır. Doymamış yağ olması sebebiyle kolesterol ve kalp damar hastalıklarına sebep olmamaktadır. İçeriğinde A, C ve K vitamini mevcuttur. Kalsiyum, potasyum, lif, demir gibi minerallerden oluşmaktadır.

Yaprak sarma besin değerleri

Yaprak sarması içeriği zengin bir besindir. Çeşitli vitaminler ve minerallerle zenginleştirilmiştir. Eklenecek olan badem ve üzüm gibi gıdalarla içeriği daha zengin hale getirilebilmektedir. 135 gram yaprak sarma içeriğinde bulunan standart mineral ve vitaminler mevcuttur:

- Karbonhidrat, %75 oranında

- Protein, oranında

- Yağ, oranında mevcuttur.

Zeytinyağlı yaprak sarması besin değeri

Zeytinyağlı yaprak sarması, doymuş yağ içermez. Yağ oranı ve vücuda etkisi oldukça azdır. Zeytin yaprağından yapıldığı ve zeytinyağı tercih edildiği için A, C ve K vitaminlerini içermektedir. Ayrıca zengin lif içeriğine sahiptir. İçinde bulunan pirin sebebiyle karbonhidrat oranı yüksektir. 1 adet yaprak sarması içeriğinde %75 oranında karbonhidrat mevcuttur. 1 porsiyon yaprak sarması içeriğinde:

- 24 gram karbonhidrat

- 5 gram protein

- 2 gram yağ

- 2 gram lif

- 62 mg sodyum

- 186 mg potasyum

- 147 mg kalsiyum mevcuttur.

Kıymalı yaprak sarması besin değerleri

Kıymalı yaprak sarması, zeytinyağlı sarmaya oranla protein içeriği yüksek bir besindir. Ancak etli yaprak sarmada karbonhidrat oranı azalmaktadır. 1 porsiyon, 240 gram, kıymalı yaprak sarmada:

- Karbonhidrat, %20 oranında

- Protein, %21 oranında

- Yağ, %60 oranında bulunmaktadır.

Ayrıca kıymalı yaprak sarma içeriğinde belli oranlarda lif, potasyum, kalsiyum, demir, A ve C vitaminleri mevcuttur.

Lahana sarma besin değerleri

Lahana sarması, zeytinyağlı ya da etli olarak tercih edilebilen bir sarma türüdür. Zeytinyağlı lahana sarması %78 oranında karbonhidrat içermektedir. Ayrıca protein ve yağ oranı da mevcuttur. 1 porsiyon zeytinyağlı lahana sarması ortalama %23 oranında protein ve yağ içermektedir. Karbonhidrat oranı diğer vitamin ve minerallere göre bir hayli yüksektir.

Etli lahana sarması protein ve yağ oranı daha yüksektir. 1 porsiyon etli lahana sarması, % 70 oranında protein ve yağ içermektedir. % 30 oranında ise karbonhidrat içermektedir.

Sarma farklı türlerden oluşan, farklı şekillerde yapılan bir besindir. Kıymalı, etli, zeytinyağlı sarma, lahana sarması gibi birçok türü mevcuttur. Sarma çeşitleri kalori değerleri:

- Zeytinyağlı yaprak sarması 1 adet 35 kalori değerindedir. 1 porsiyon zeytinyağlı yaprak sarması ortalama 125 kaloridir.

- Etli yaprak sarması porsiyon kalori değeri 140 olarak bilinmektedir.

- Zeytinyağlı lahana sarması porsiyon değeri 231 kaloridir.

- Etli lahana sarması porsiyon değeri 250 kaloridir.