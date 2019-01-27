Türk futbolunun iki dev çınarı heyecanla beklenen maçta karşı karşıya gelecek. Bir tarafta 41 puanla 2. Lig Beyaz Grupta lider durumda bulunan Sarıyer. Diğer tarafta ise 40 puanla ikinci sırada bulunan Sakaryaspor. İki takımda şampiyonluk yolunda kazanmak için sahaya Sarıyer - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda bugün saat 13:30’da başlayacak mücadele TRTSPOR’dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr’de olacak.

İki takım arasında oynanacak bu önemli maçı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Sarıyer deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Lider Sarıyer bu sezon çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarıyer bu sezon sadece deplasmanda Keçiörengücü’ne kaybetti.

14 maçtır kaybetmeyen Sakaryaspor ise bu sezon sadece 2 kez yenildi. 18 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.