Sarıyer Belediyesporlu Nur Özaydınlı: Ligin sürpriz takımı olacağız

Misli Sultanlar Ligi ekibi Sarıyer Belediyespor’un genç orta oyuncusu Nur Özaydınlı, yeni sezon öncesi Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Lige iddialı girdiklerini söyleyen 20 yaşındaki sporcu, "Geçen sezon yaşadığım talihsiz sakatlık sonucu yeni sezon için hazırlıklarım sürüyor. Yeni sezon öncesi güçleniyorum. Hem ben hem de takımım çok heyecanlıyız. Geçen sezon olduğu gibi sürpriz bir takım olmak ve ligi ilk 8'de bitirerek Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDEKİ VOLEYBOL AMBİYANSI HARİKA"

Voleybolu çok seven bir seyirci topluluğunun oluştuğunu belirten Özaydınlı, "Özellikle kız çocuklarına spor sevgisini aşılamak, onlara geleceklerini kurmak adına doğru bir yol çizebilmeleri açısından kadın voleybolunun yükselişini çok önemli buluyorum. Ülkemizdeki voleybol ambiyansı harika, her geçen yıl artıyor. Voleybola verilen önem de her geçen yıl artıyor" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDA VOLEYBOL OYNAMA HEDEFİM VAR"

Takımına katkı vermek adına heyecanlı olduğunu ifade eden orta oyuncusu, "Şu an sakatlığımı atlattım ve güçlenme çalışmalarımı sürdürüyorum. En büyük hedefim bu yaşadığım talihsiz sakatlıktan en iyi şekilde dönebilmek ve takımımın başarısına katkı sağlamak. Uzun vadede yurt dışında oynama tecrübesini kazanmak istiyorum ve tabii ki her voleybolcu gibi ben de A Milli Takım forması altında uzun yıllar yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"LİGE GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Lige Sigorta Shop maçıyla başlayacaklarını vurgulayan Özaydınlı, "Ligin ilk maçı için çok heyecanlıyız. Kupada takım çok güzel bir atmosfer yakaladı ve bunu lige de yansıtmak istiyoruz. Hem ilk maç olması hem de deplasman olması bizim için zorlu olacak ama tabii ki kazanmaya gidiyoruz” dedi.

